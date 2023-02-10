Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 13:17

В последнее время угроза военной провокации Ирана против Азербайджана вместе с Арменией или без нее по целому ряду причин рассматривается многими аналитиками как весьма вероятная. Об этом в интервью haqqın.az сказал глава Центра исследований Кавказа, турецкий политолог Хасан Октай.

«Это происходит, прежде всего потому, что из-за колоссальной концентрации внутриполитических и экономических проблем режиму в Тегеране как воздух необходим конфликт с неким «внешним врагом», чтобы переключить внимание народа от внутренних проблем на угрозу безопасности Ирана, якобы исходящую из Баку, - считает турецкий политолог. - Теократический режим Исламской Республики прекрасно понимает, что ухудшающаяся с каждым днем внутриполитическая ситуация может привести к потере власти. Бесконечные антиправительственные выступления проходят на фоне надвигающегося экономического краха, гиперинфляции, роста безработицы, обнищания масс, повышают с каждым днем градус возмущения масс, мечтающих сбросить ненавистное ярмо власти аятолл. Еще одним фактором, который может стать причиной возникновения в регионе вооруженного конфликта, может стать уверенность представителей радикального крыла руководства Ирана в том, что Анкара, занятая проблемами разрушенных недавним землетрясением городов, будет не в силах поддержать Азербайджан на прежнем уровне. Безусловно, это ошибка. Независимо от тяжести и масштаба проблем, связанных с устранением последствий землетрясения, Турция при любых обстоятельствах будет рядом с Азербайджаном». По мнению Хасана Октая, наиболее удобным поводом развязать вооруженную агрессию против Азербайджана может стать тезис иранского руководства о необходимости пойти навстречу Армении и оказать ей необходимую военную помощь «в обеспечении безопасности Зангезура». «План иранцев предполагает установление совместного с Арменией контроля над всей территорией от армяно-иранской границы до Лачинского района, что позволит Ирану создать на армянской и азербайджанской территориях буферную зону, - говорит Октай. - В связи с чем, в правительственной иранской прессе (а другой в этой стране практически нет), развязана полная клеветы и вымыслов антиазербайджанская кампания, посредством которой рядовым иранцам пытаются внушить, что «сионистское образование» при пособничестве Баку вот-вот вторгнется на иранскую землю. На днях иранские газеты даже опубликовали карту Азербайджана, на которой отмечены четырнадцать пунктов, включая Физулинский аэропорт, где якобы уже размещены десантные подразделения Армии обороны Израиля».

Как сказал турецкий политолог, правящий режим Ирана считает, что ограниченная военная агрессия против Азербайджана, с одной стороны, отвлечет иранскую общественность от акций социально-политических протестов на необходимость «дать отпор внешнему врагу», а с другой, поможет Исламской Республике восстановить былое влияние на регион Южного Кавказа, которое свели на нет победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и освобождение оккупированных территорий. «Правда, тут не до конца понятно, позволит ли втянуть себя в эту авантюру премьер-министр Армении Никол Пашинян? – рассуждает Хасан Октай. - Если разобраться, у него нет особых резонов надеяться на внешнюю силу, чтобы в итоге оказаться битым в Карабахе во второй раз. У Пашиняна принципиально иная стратегическая цель - привести на Южный Кавказ не враждебный Западу и обложенный санкциями Иран, а Францию, точнее, Евросоюз. Впрочем, если Пашинян, что вероятно, в провокацию иранцев не ввяжется, то при политической поддержке карабахского клана это может сделать армянский генералитет, не скрывающий своего недовольства Пашиняном и готовый примкнуть к иранскому плану вторжения в Лачин. При таком развитии событий Москва, скорее всего, постарается усадить в кресло премьер-министра Армении своего ставленника, миллиардера Рубена Варданяна, после чего нынешнего премьера Армении постигнет печальная участь Михаила Саакашвили. В любом случае, Тегерану Армения выгодна, прежде всего, как соучастница его военной провокации».

Рассматривая внешнеполитический аспект планируемой агрессии, Хасан Октай считает, что, подвергнув бомбардировке ряд объектов на территории Азербайджана, иранские власти попытаются придать военной операции форму некоего «наказания» официального Баку за тесные связи с «сионистским врагом», а заодно предупредить Тель-Авив, что Тегеран не потерпит присутствия израильтян на Южном Кавказе. «Кстати, - отметил политолог, - недавно в иранских СМИ прошла информация о готовящемся превентивном ударе подразделений КСИР по ряду объектов на территории Азербайджана, но её почти сразу опровергло Министерство обороны ИРИ». По мнению Хасана Октая, любые военные действия Ирана против Баку отвечают стратегическим интересам Москвы. «Хаменеи является особо близким союзником России, которой иранцы продают беспилотники «Шахед», - говорит турецкий политолог. – Следует понимать, что военная провокация Ирана против Баку на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе поставит в сложное положение Пашиняна, чем не преминут воспользоваться прокремлевские силы в Армении. У России есть две стратегические цели – навсегда остаться в Армении и в Карабахе. На Сочинском саммите российские политики прямо говорили о намерении привести к власти в Ереване прокремлевского политика». Политолог указал на связь между вероятной военной провокацией против Азербайджана и недавним терактом, совершенном на территории его посольства в Тегеране.