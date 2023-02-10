Гасанов дал указания армии Азербайджана

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Об этом сообщили в Минобороны.

Вначале минутой молчания была почтена память погибших в результате землетрясения в Турции. Министр обороны довел до сведения участников совещания поручения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева об оказании всесторонней помощи Турции.

З.Гасанов поблагодарил военнослужащих и членов их семей, принимавших активное участие в сборе помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Министр обороны довел до участников совещания поставленные Верховным главнокомандующим задачи, связанные с постоянной боеготовностью подразделений азербайджанской армии, после выслушал доклады о результатах проверки боеспособности подразделений. Высоко оценив результаты проверок, министр дал указания должностным лицам по организации мероприятий боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на границе и на территориях в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.

На совещании была отмечена важность поддержания высокого уровня боеспособности подразделений, особенно дислоцированных в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, соблюдения правил безопасности и принятия надлежащих противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач. Были даны конкретные поручения о повышении бдительности при несении боевого дежурства.