120 часов под завалами: в Турции сотрудники МЧС Азербайджана спасли женщину видео
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в Турции с целью ликвидации последствий землетрясений, извлекли из-под завалов в Кахраманмараше женщину, которая ждала помощи 120 часов.
Спасенная сотрудниками МЧС 50-летняя женщина по имени Фатма была передана медикам.
В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.
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