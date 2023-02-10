120 часов под завалами: в Турции сотрудники МЧС Азербайджана спасли женщину видео

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в Турции с целью ликвидации последствий землетрясений, извлекли из-под завалов в Кахраманмараше женщину, которая ждала помощи 120 часов.

Спасенная сотрудниками МЧС 50-летняя женщина по имени Фатма была передана медикам.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.