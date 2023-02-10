Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

С точки зрения последствий землетрясение в Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом в субботу заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

"Продолжительность землетрясения составила 2 минуты. При этом разрушительный эффект от него сравним со взрывом 500 атомных бомб", - заявил Татар.

Подземные толчки были зафиксированы рано утром 6 февраля на юге Турции, а также на северо-западе Сирии. Сила землетрясения достигала 7,4-7,7 балла.