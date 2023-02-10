Российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором зафиксирован удар по автомобильно-железнодорожному мосту в Затоке, поселок в Одесской области. Удар был нанесен «водным», «подводным» или «надводным» беспилотником.

The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке. Каким именно БПЛА наносился удар, неясно, так как официального подтверждения информации нет. Согласно дате, которая видна на кадрах, удар был нанесен 10 февраля в 19:28.