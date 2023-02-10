В России заявили об ударе беспилотником по мосту в Украине. Киев не подтверждает видео
Российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором зафиксирован удар по автомобильно-железнодорожному мосту в Затоке, поселок в Одесской области. Удар был нанесен «водным», «подводным» или «надводным» беспилотником.
The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке. Каким именно БПЛА наносился удар, неясно, так как официального подтверждения информации нет. Согласно дате, которая видна на кадрах, удар был нанесен 10 февраля в 19:28.
В то же время власти Одесской области сомневаются в подлинности видео предполагаемого удара по мосту в Затоке. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нет никаких подтверждений подлинности видео атаки моста в Затоке «водным беспилотником», которое распространяют российские провоенные телеграм-каналы.
«Мы уже проходили вбросы таких видео и распространение такого рода информации. Поэтому еще раз: военные сообщат, если что-то подобное было. На данный момент такой информации нет», — цитируют украинские СМИ заявление Братчука.