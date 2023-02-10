«Катаргейт»: задержаны двое депутатов Европарламента

Полиция Бельгии взяла под стражу Марка Тарабеллу. В рабочем кабинете и в доме парламентария прошли обыски. В Италии задержан Андреа Коццолино. Это произошло на выходе из больницы в Неаполе, где Коццолино проходит лечение. В его офисе тоже прошел обыск.

Обоих депутатов подозревают в получении взяток от некоей «третьей страны». По данным СМИ, речь идет о Катаре, в случае Коццолино - еще и о Марокко. В начале февраля оба политика были лишены депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела и исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.

Марка Тарабеллу подозревают в том, что в течение двух лет он «поддерживал определенные позиции в Европарламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты» на общую сумму от 120 до 140 тысяч евро, говорится в отчете Европарламента. Андреа Коццолино, по данным следствия, также за денежное вознаграждение «мог быть причастен к актам коррупции, возникшим в результате вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европарламенте». И Тарабелла, и Коццолино отрицают свою вину.

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре прошлого года, напоминает Deutsche Welle. В его центре оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли. Она и еще пять человек были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Двое из них впоследствии были освобождены. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар пытался через них «повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков». Официальная Доха отвергает все обвинения. Кайли и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в причастности к преступной организации, отмывании денег и коррупции. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли 1,5 млн евро.