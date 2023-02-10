Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 14:41

Природный катаклизм в Турции и Сирии в очередной раз обострил старую, как мир, мировоззренческую проблему – почему люди больше сочувствуют одним, нежели другим? Если конкретно, то почему все вокруг говорят о гибели людей в Турции, вывешивая в соцсетях флаги с перевернутым полумесяцем, но при этом почти не обращают внимание на Сирию, которая пострадала от землетрясения ничуть не меньше. А если принять во внимание особенности внутреннего устройства этой арабской страны, а также тот факт, что стихия затронула, в основном, регионы, которые режим Башара Асада не контролирует, то еще вопрос, кто из двух соседних стран оказался в худшем положении. Вопрос, кстати, далеко не праздный. Достаточно поверхностно пробежаться по соцсетям, чтоб убедиться – Сирию, конечно, тоже помнят, но нет никаких сомнений в том, что основное внимание пользователей приковано к Турции. Я считаю, что сочинение на тему: «Почему люди больше сочувствуют одним, нежели другим?» никогда не утратит актуальность и будет всплывать на поверхность жарких споров и взаимных проклятий всякий раз, едва только в мире случится очередное жуткое ЧП.

И в самом деле, случился теракт в Париже – и все начинают вывешивать на аватарках французские флаги и выражать сочувствие. И все бы, вроде, логично и цивилизованно, но тут обязательно возникает какой-то мутный фрик и пишет в «Твиттере»: «А вчера в мечети пакистанского города Лахор убиты 120 человек. Люди, почему никто не выражает им сочувствие? Почему я не вижу на ваших аватарках флаги Пакистана? Что, пакистанцы по-вашему – люди второго сорта? Вы что, расисты?». И проиллюстрирует обращение финальным кадром из фильма «Раба любви», где главная героиня тихо повторяет: «Господа, вы звери!..». Увы, всегда находятся гуманисты, считающие, что эмпатия и сочувствие – это такие вещи, которые должны проявляться равномерно, в отношении всех людей в мире. Следуя их логике, сочувствовать надо жертвам землетрясения не только в Турции, но и в Сирии, а еще в Индонезии или на каких-нибудь океанских островах вроде Монсеррата. В общем, каждому по сочувствию, от каждого – по состраданию. Другое дело, что с такой вот тонкой и гиперчувствительной натурой долго вы не протянете, и обширный инсульт вам гарантирован. Хотя кого это беспокоит? Главное ведь – выразить сочувствие всем, не пропустить кого-то, или, не приведи Господь, не вступать по этому поводу в дискуссию – заработаете ярлык расиста на всю оставшуюся жизнь.

Причем касается это не только природных и техногенных катастроф, но и вооруженных конфликтов. Типа, да как вы посмели выразить сочувствие только украинцам?! А чем, скажите, хуже иракцы, афганцы, курды или даже ливийцы? И, вроде бы, ответить им толком нечего. И разницы между упомянутыми этносами действительно никакой – те же homo sapiens, те же жизни, каждая из которых бесценна. Но, с другой стороны, меня почему-то не покидает ощущение, что выраженное в категорической форме требование одинаково сочувствовать всем – от соседних стран до разрозненных племен в пустыне Атакама, это, все-таки, лицемерие. Специально для определенной категории людей (про себя я называю их «абстрактными гуманистами»), открою маленький секрет: любой человек сконструирован таким образом, что свое горе он ощущает гораздо острее, чем чужое. Нет, я, конечно, понимаю, что горевать только по своим покойниками, тогда как на свете есть еще миллион других, – это эгоизм и моральное свинство. Но таков уж один из маркеров природы. И если вы скажете мне, что вы переживаете, не приведи Господь, смерть вашего отца так же глубоко, как кончину малознакомого человека из соседнего подъезда, то позвольте мне в качестве ответной реакции вам не поверить и считать вас отныне лжецом и лицемером. Может, имеет смысл, поглубже разобраться, что это за понятие такое, «сочувствие», в результате каких биохимических процессов оно вырабатывается в наших малоизученных мозгах и, главное, по какому принципу распределяется? Вы наверняка не раз бывали в Турции, покупали шмотки в Стамбуле, загорали в Анталье и Бодруме, и у вас, не исключено, есть там родственники или близкие друзья. И, напротив, вы никогда не были в Сирии, понятия не имеете, что представляет собой эта страна, и как, к примеру, выглядит город Алеппо, он же Халеб. Так кому из двух этих стран вы будет больше сочувствовать? Неужели Сирии?