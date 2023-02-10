В ВОЗ предупредили о риске «вторичной катастрофы» в Турции

Многие выжившие после крупнейшего землетрясения в Турции находятся на открытом воздухе и «в ужасных условиях», что может привести к жертвам, соизмеримым числу погибших при самом землетрясении. Об этом заявил СNN представитель департамента Всемирной организации здравоохранения по реагированию на инциденты Роберт Холден.

«Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — отметил Холден.

Кроме этого, проблемы усугубляются тем, что температура воздуха в пострадавших от землетрясения районах как в Турции, так и Сирии находится на более низких уровнях, чем бывает обычно.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. В Сирии число жертв составило 3 553 человека. Минздрав страны сообщил о гибели 1387 человек, 2166 погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, сообщает Anadolu.