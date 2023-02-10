Генерал Ходжес: С самолетами Украина победит в этом году

Если Запад решит оперативно передать Киеву запрашиваемые им истребители, Украина может добиться полной победы в войне с Россией уже в нынешнем году. Так считает бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Если мы продолжим поддерживать этот уровень (поддержки), Украина совершенно точно победит, тут нет никаких сомнений. Но это может занять до пяти лет, за это время множество невинных людей будут убиты. Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего исхода, тем скорее все закончится. Я верю, что война может закончиться в этом году. Украина может победить Россию и вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Как долго это будет продолжаться, зависит от нас", - сказал Ходжес в интервью Deutsche Welle.

По его словам, трудности, связанные с обучением украинских пилотов управлению западными истребителями, не означают, что предоставить Киеву самолеты невозможно. "Украина, конечно, выберет своих лучших пилотов, чтобы пересадить их на новые истребители", - сказал генерал, призвав начать этот процесс как можно скорее.

По мнению Ходжеса, поставка истребителей не отличается от передачи Киеву систем HIMARS или гаубиц Panzerhaubitze 2000. Все это - точное оружие большой дальности, которое дает ВСУ возможность атаковать российские базы, логистику, систему транспортировки, подчеркнул он.

Без возвращения Украине контроля над Крымом нельзя будет говорить о полной победе, заявил Бен Ходжес. "Полное восстановление их суверенной территории. Пока Россия остается в Крыму, она просто будет ждать, пока мы потеряем интерес, чтобы снова начать атаку", - предупредил он.