После произошедших ранним утром 6 февраля разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции десятки стран отправили и продолжают отправлять отряды спасателей, полевые госпитали и медицинские бригады, необходимое оборудование для помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Армения также отправила в Турцию спасательный отряд. Депутат турецкого парламента армянского происхождения Каро Пайлан написал в соцсетях, что спасательная команда из Армении приступила к работе в Адыямане.

Он также указал, что армянская спасательная команда вместе с сотрудниками Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) спасли восьмилетнюю девочку в Адыямане.