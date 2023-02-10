Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:41

На пресс-конференции в Хартуме в четверг, 9 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская наемная группа «Вагнер» борется с терроризмом в Центрально-Африканской Республике, и что российские военные базы будут созданы на побережье Красного моря в Судане. Главе российской дипломатии в Судане пришлось нелегко. Поскольку ему пришлось прилететь туда сразу в трех ипостасях.

Во-первых, как проводнику геополитических интересов Москвы, мечтающей о военно-морской базе в Судане. Во-вторых, как лоббисту интересов частной военной компании «Вагнер», положившей глаз на суданские месторождения золота, а потому страстно желающей срочно побороться с местными «террористами». В-третьих, как вербовщику второго лица в правительстве Судана Мохаммеда Дагало, более известного как Хамети. Впрочем, об этой третьей ипостаси Лаврова чуть позже, а пока – о первых двух. Разговоры о российской военно-морской базе в Судане идут с 2017 года, когда этот вопрос был впервые поднят Кремлем перед тогдашним правителем страны Омаром аль-Баширом во время его визита. Тот в принципе ничего не имел против, тем более что российские эмиссары обещали поставки оружия суданской армии по весьма льготным ценам. Да и самого аль-Башира обещали не забыть. Но тут случилась незадача – переворот, в ходе которого диктатор был отстранен от власти. Все старые договоренности прежнего режима были аннулированы. Впрочем, Кремль не потерял надежды договориться с новым руководством и вновь обратился к ним с предложением о строительстве военно-морской базы ВМФ России в Порт-Судане, правда, скромно назвав его «пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ».

Новые правители Судана чувствовали себя не очень уверенно, а потому с ходу отказывать не стали. Но тут вмешался Запад и его ближневосточные союзники. США и Катар пообещали Хартуму финансовую помощь и инвестиции, Париж собрался аннулировать 5 миллиардов долларов долга Судана перед Францией. Не остались также в стороне Саудовская Аравия, Израиль и Турция, также обещавшие новому правительству всяческую финансовую и материальную помощь. Что возымело свое действие, и в июне 2021 года начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile заявил: «В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана». Вторая попытка зайти в Порт-Судан, таким образом, также закончилась ничем. И теперь Сергей Лавров решил наступить на эти грабли в третий раз. Вновь заявив, что строительство российской военно-морской базы в этой стране не за горами. Чем Москву так манит Судан? Интерес Москвы к базе в Судане вполне понятен. Здесь тесно переплелись геополитические и вполне конкретные материальные интересы Кремля. С одной стороны, «пришло время восстанавливать российское военное присутствие в Индийском океане», как с присущей военной прямотой говорил отставной адмирал Владимир Комоедов, экс-командующий Черноморским флотом ВМС России. Тем более что Судан – это ключ к Центральной Африке, где у России есть интересы в тех же Центрально-Африканской Республике и Демократической Республике Конго. С другой – «золото завет и манит». Только в Эмираты Судан экспортирует золота на 1,6 миллиарда долларов в год. Золотые прииски этой страны – лакомый кусок, и в Кремле не видят причин, почему бы их львиную долю с получаемых на месторождениях доходов не контролировала ЧВК «Вагнер». Тем более что в той же ЦАР у нее это очень неплохо получается.

А повод для ее присутствия найти проще простого - «борьба с терроризмом», благо что в этом регионе хватает всех: и просто банд, грабящих для личной наживы, и фанатиков-исламистов, и сводящих между собой многовековые счеты вооруженных отрядов кланов и племен. Дело за малым – нужно уговорить правительство Судана немного приоткрыть двери для российского присутствия здесь. А затем суданцы и сами не заметят, как российского присутствия станет все больше и больше. С российским олигархатом ведь как: дай им палец – они и руку по плечо отхватят. Причем, громко говоря при этом о самых что ни на есть благородных мотивах. От уже упоминавшейся борьбы с терроризмом до «помощи законному правительству» и «сохранению территориальной целостности Судана». Глядишь, еще и в зону «русского мира» эту страну включат. Но здесь Кремль и его главный дипломат вновь наступили, уже в третий раз, на те же грабли. Официальный Хартум позволять Москве «широко шагать по Судану» не намерен. О чем сказал и глава Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Но в том то и дело, что рядом с аль-Бурханом растет новая сила - заместитель председателя Суверенного совета Судана Мохамед Хамдан Дагло, он же Хамети.

Хамети как новая ставка Кремля И вот здесь у Кремля появляется шанс на интригу. Хамети был в Москве буквально за несколько дней до российского вторжения в Украину, и принимали его там очень тепло, много обещая. Именно Хамети является главным лицом в золотодобывающей промышленности Судана, вместе с братьями и другими родственниками контролируя основные золоторудные месторождения в стране. И, естественно, имея в этой связи кучу завистников, которые очень хотели бы «подвинуть» его в этом бизнесе. Спасает Хамети то, что в его подчинении серьезный вооруженный козырь, отряды Сил быстрой поддержки (RSF). А им очень нужны и вооружения, и боеприпасы, и грамотные инструктора. То, что с готовностью предоставит Хамети Москва в обмен на соглашение о военно-морской базе ВМФ РФ. Сам Хамети это понимает, о чем прямо и намекнул Лаврову во время их встречи в Хартуме один на один. Причем сделал это в завуалированной форме – дескать, будь я единоличным правителем Судана, то затруднения Кремля мог бы легко решить, но пока у меня связаны руки, да и мои воины недостаточно оснащены, чтобы военной силой поддержать мою позицию.