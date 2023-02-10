Россия сбросила авиабомбы на остров Змеиный
Российские войска в ночь на 11 февраля дважды нанесли авиаудары по Одесской области, сообщило Оперативное командование ВСУ «Юг». Атаке подверглись объекты критической инфраструктуры на территориях, граничащих с Молдовой, чтобы «создать панические настроения среди населения», заявили в ВСУ.
На остров Змеиный сбросили четыре авиабомбы, прибрежная зона Одесской области была атакована тремя противокорабельными ракетами. Пострадавших нет.
Накануне вечером Оперативное командование «Юг» сообщало, что армия РФ атаковала беспилотниками объекты критической инфраструктуры южных регионов Украины.
Остров Змеиный с 24 февраля 2022 года был взят под контроль российскими войсками в рамках вторжения в Украину. 30 июня был оставлен после ударов, нанесённых со стороны Украины.