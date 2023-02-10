Матч лидеров в Премьер-лиге: «Карабах» принимает «Сабах»
Сегодня будет сыгран центральный матч 22-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В 17:00 на «Азерсун Арене» действующий чемпион и лидер «Карабах» примет «Сабах», который занимает 2-е место и отстает от команды Гурбана Гурбанова на 5 очков. Победа в сегодняшней игре приблизит подопечных Мурада Мусаева к 1-му месту, и фактически борьба за чемпионство начнется с нуля.
Ну а успех «Карабаха» в сегодняшней игре вновь сделает агдамцев безоговорочными претендентами номер один на победу в чемпионате.
Для «Карабаха» игра с «Сабахом» также является генеральной репетицией перед первым матчем 1/16 финала Лиги конференций с бельгийским «Гентом». Встреча состоится 16 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Возвращаясь к 22-му туру Премьер-лиги, стоит сказать, что тур начался вчера матчем «Габала» - «Нефтчи». Игра завершилась вничью 0:0.
А сегодня в Товузе местный «Туран-Товуз» обыграл «Кяпяз» со счетом 2:0. В добавленное к первому тайму время камерунец Руни Эва открыл счет. А на 48-й минуте Хаял Наджафов забил второй мяч.
На 84-й минуте «Кяпяз» остался в меньшинстве: был удален голкипер гянджинцев Орхан Садыхлы.
Оставшиеся два матча 22-го тура состоятся завтра: «Сабаил» - «Зиря» (время начала – 15:00), «Сумгаит» - «Шамахы» (17:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 57 очков (21 матч)
2. «Сабах» - 52 (21)
3. «Нефтчи» - 45 (22)
4. «Зиря» - 32 (21)
5. «Габала» - 28 (22)
6. «Туран-Товуз» - 23 (22)
7. «Шамахы» - 16 (21)
8. «Сумгаит» - 15 (21)
9. «Кяпяз» - 14 (22)
10. «Сабаил» - 13 (21).