Матч лидеров в Премьер-лиге: «Карабах» принимает «Сабах»

В 17:00 на «Азерсун Арене» действующий чемпион и лидер «Карабах» примет «Сабах», который занимает 2-е место и отстает от команды Гурбана Гурбанова на 5 очков. Победа в сегодняшней игре приблизит подопечных Мурада Мусаева к 1-му месту, и фактически борьба за чемпионство начнется с нуля.

Ну а успех «Карабаха» в сегодняшней игре вновь сделает агдамцев безоговорочными претендентами номер один на победу в чемпионате.

Для «Карабаха» игра с «Сабахом» также является генеральной репетицией перед первым матчем 1/16 финала Лиги конференций с бельгийским «Гентом». Встреча состоится 16 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Возвращаясь к 22-му туру Премьер-лиги, стоит сказать, что тур начался вчера матчем «Габала» - «Нефтчи». Игра завершилась вничью 0:0.