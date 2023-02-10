Матч лидеров в Премьер-лиге: «Карабах» принимает «Сабах»

Отдел спорта

Сегодня будет сыгран центральный матч 22-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В 17:00 на «Азерсун Арене» действующий чемпион и лидер «Карабах» примет «Сабах», который занимает 2-е место и отстает от команды Гурбана Гурбанова на 5 очков. Победа в сегодняшней игре приблизит подопечных Мурада Мусаева к 1-му месту, и фактически борьба за чемпионство начнется с нуля.

Ну а успех «Карабаха» в сегодняшней игре вновь сделает агдамцев безоговорочными претендентами номер один на победу в чемпионате.

Для «Карабаха» игра с «Сабахом» также является генеральной репетицией перед первым матчем 1/16 финала Лиги конференций с бельгийским «Гентом». Встреча состоится 16 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Возвращаясь к 22-му туру Премьер-лиги, стоит сказать, что тур начался вчера матчем «Габала» - «Нефтчи». Игра завершилась вничью 0:0.

А сегодня в Товузе местный «Туран-Товуз» обыграл «Кяпяз» со счетом 2:0. В добавленное к первому тайму время камерунец Руни Эва открыл счет. А на 48-й минуте Хаял Наджафов забил второй мяч.

На 84-й минуте «Кяпяз» остался в меньшинстве: был удален голкипер гянджинцев Орхан Садыхлы.

Оставшиеся два матча 22-го тура состоятся завтра: «Сабаил» - «Зиря» (время начала – 15:00), «Сумгаит» - «Шамахы» (17:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 57 очков (21 матч)

2. «Сабах» - 52 (21)

3. «Нефтчи» - 45 (22)

4. «Зиря» - 32 (21)

5. «Габала» - 28 (22)

6. «Туран-Товуз» - 23 (22)

7. «Шамахы» - 16 (21)

8. «Сумгаит» - 15 (21)

9. «Кяпяз» - 14 (22)

10. «Сабаил» - 13 (21).