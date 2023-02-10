Эрдоган в зоне бедствия выступил с заявлениями

По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.

В связи с последствиями разрушительных землетрясений вузы Турции перейдут полностью на дистанционное обучение. Об этом объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения провинции Диярбакыр, передает Anadolu.

Президент Турции заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия: «Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!».

«Землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше по своим масштабам и разрушениям втрое превосходили толчки 1999 года в зоне Мраморного моря, которые многие хорошо помнят», - указал президент Турции.

Говоря о ликвидации последствий разрушительных землетрясений, президент сообщил, что отряды спасателей перебрасываются из районов, где завершены поисково-спасательные работы, в наиболее пострадавшие провинции Кахраманмараш, Хатай и Адыяман. По его словам, в целом в 10 провинциях зоны бедствия на местах работают 160 тыс. человек, в том числе спасательные команды из-за рубежа.

Президент Турции заверил, что сотни тысяч разрушенных либо пострадавших построек в зоне бедствия будут отстроены заново, а города восстановлены на основе новых планов.