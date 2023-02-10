Эрдоган в зоне бедствия выступил с заявлениями
В связи с последствиями разрушительных землетрясений вузы Турции перейдут полностью на дистанционное обучение. Об этом объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения провинции Диярбакыр, передает Anadolu.
По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.
Президент Турции заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия: «Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!».
«Землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше по своим масштабам и разрушениям втрое превосходили толчки 1999 года в зоне Мраморного моря, которые многие хорошо помнят», - указал президент Турции.
Говоря о ликвидации последствий разрушительных землетрясений, президент сообщил, что отряды спасателей перебрасываются из районов, где завершены поисково-спасательные работы, в наиболее пострадавшие провинции Кахраманмараш, Хатай и Адыяман. По его словам, в целом в 10 провинциях зоны бедствия на местах работают 160 тыс. человек, в том числе спасательные команды из-за рубежа.
Президент Турции заверил, что сотни тысяч разрушенных либо пострадавших построек в зоне бедствия будут отстроены заново, а города восстановлены на основе новых планов.