В Турции идут аресты недобросовестных застройщиков

Застройщик обрушившегося в результате землетрясения жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat в турецком Газиантепе Мехмет Эртан Акай задержан в Стамбуле. Согласно полученной информации, ордер на арест Акая выдала прокуратура Газиантепа, передает Anadolu.

Акая отправят в Газиантеп, где в отношении него уже заведено уголовное дело.

Кроме того, в связи с обрушением зданий задержаны восемь человек в провинции Шанлыурфа, пишут турецкие СМИ. В отношении них выдан ордер на арест после обнаружения в зданиях, обрушенных в результате стихийного бедствия, строительных дефектов и действий по срезанию колонн.