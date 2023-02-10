Офис Зеленского отреагировал на заявление Москвы о переговорах

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на очередное заявление Москвы о готовности российских властей к переговорам с украинской стороной без предварительных условий.

Ранее утром в субботу российские СМИ распространили заявление замглавы российского МИД Сергея Вершинина о том, что Москва готова к переговорам, но без предварительных условий и «на основе той реальности, которая существует». «Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», - сказал он.

По словам Подоляка, это заявление свидетельствует о том, что о переговорах с Кремлем не может быть и речи.

«В своей регулярной риторике о мире и переговорах Кремль заявляет, что не покинет украинские территории и не будет нести ответственность за свои преступления. Это еще одно доказательство того, что о переговорах не может идти речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, и Россия будет преступно господствовать над миром», - написал Подоляк в Twitter.