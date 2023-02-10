Сейсмолог из США назвал землетрясения в Турции «редким» феноменом
Два сильных землетрясения в одном регионе с небольшим промежутком времени являются «удивительным» и «редким» феноменом, считают американские эксперты по землетрясениям.
Исследователь в области физики землетрясений Университета Южной Калифорнии доцент Сильвен Барбо рассказал Anadolu, что произошедшие в Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш землетрясения по многим причинам можно назвать «удивительным» природным феноменом. «Произошли два мощных землетрясения с короткой разницей во времени. Они произошли на двух разных линиях разлома, близко расположенных друг к другу. Подобное не происходило в прошлом», - говорит Барбо.
Ученый отметил, что второе землетрясение произошло на линии разлома, которая не была сейсмоактивной: «Мы называем такую линию разлома «призраком». Она была пассивна на протяжении истории. По нашим данным, эта линия разлома была сейсмоактивна очень давно, и землетрясений здесь не ожидалось. Однако внезапно произошло землетрясение магнитудой 7,6».
Барбо указал, что в Восточной Анатолии есть множество линий разлома. «Первое землетрясение произошло на Восточно-Анатолийской линии разлома. Она связана с двумя другими большими линиями разлома. Одна из них, Северо-Анатолийская, образовалась в 1999 году. Вторая линия направлена к югу. Это землетрясение может привести к новым землетрясениям, на других линиях разлома», - утверждает ученый.