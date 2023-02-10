Сейсмолог из США назвал землетрясения в Турции «редким» феноменом

Два сильных землетрясения в одном регионе с небольшим промежутком времени являются «удивительным» и «редким» феноменом, считают американские эксперты по землетрясениям.

Исследователь в области физики землетрясений Университета Южной Калифорнии доцент Сильвен Барбо рассказал Anadolu, что произошедшие в Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш землетрясения по многим причинам можно назвать «удивительным» природным феноменом. «Произошли два мощных землетрясения с короткой разницей во времени. Они произошли на двух разных линиях разлома, близко расположенных друг к другу. Подобное не происходило в прошлом», - говорит Барбо.