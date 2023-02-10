Сегодня матч чемпионата впервые примет Гянджа. В 19:00 в местном Олимпийском спорткомплексе, где завершились последние подготовительные работы, пройдет игра между командами «Гянджа» и AAAF (Хырдалан).

Таким образом, впервые в истории азербайджанского баскетбола матчи чемпионата будут проводиться в течение одного сезона сразу в трех регионах, не считая Баку.

Матч «Гянджа» - AAAF будет показан в прямом эфире на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.