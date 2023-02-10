Большой баскетбол идет в регионы. Теперь и в Гяндже Такого еще не было
17-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) продолжается.
Сегодня матч чемпионата впервые примет Гянджа. В 19:00 в местном Олимпийском спорткомплексе, где завершились последние подготовительные работы, пройдет игра между командами «Гянджа» и AAAF (Хырдалан).
Таким образом, впервые в истории азербайджанского баскетбола матчи чемпионата будут проводиться в течение одного сезона сразу в трех регионах, не считая Баку.
Матч «Гянджа» - AAAF будет показан в прямом эфире на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, в первом матче 17-го тура лидер ABL бакинский НТД обыграл астаринскую «Зирвя» со счетом 92:79.
Оставшиеся матчи тура будут сыграны 12 и 13 февраля. В эти дни соответственно состоятся игры «Олимпик» (Шеки) – «Серхедчи» (Баку) и «Сабах» (Баку) - «Нефтчи» (Баку).
Турнирное положение:
1. НТД – 30 очков (17 матчей)
2. «Серхедчи» - 27 (16)
3. «Сабах» - 27 (16)
4. AAAF – 26 (16)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 22 (16)
7. «Зирвя» - 18 (16)
8. «Олимпик» - 17 (15).