Премьер Грузии обвиняет Украину

Властям Грузии удалось избежать самого большого вызова – войны, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, добавив, что попытки перенести конфликт в Украине на территорию Грузии не прекращаются.

«По итогам работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в условиях, когда во всем мире рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на эти вызовы, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны», - цитируют грузинские СМИ Гарибашвили.

По словам премьера, заявления о том, что в Грузии должен быть открыт второй фронт, «напрямую» звучали со стороны представителей украинских властей. «Этой цели и служили отправка Михаила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас».

При этом грузинский премьер пожелал украинскому народу мира, своевременного окончания войны и возвращения территорий. Хотя и заявил, что не видит «попыток остановить эту войну, как-то вернуть стороны за стол переговоров».