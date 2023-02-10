Вучич признал: Сербии придется ввести санкции против России

В ближнесрочной перспективе Белград будет вынужден ввести санкции против России, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вучич отметил, что ожидает более жесткое давление со стороны западных стран в этом вопросе. По его словам, он постарается тянуть с решением о введении рестрикций против России «столько, сколько возможно».

Вместе с тем, подчеркнул он, момент, когда ему придется ввести ограничительные меры, становится все ближе.