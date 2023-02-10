128 часов ожидания: двух сестер спасли в Турции азербайджанские спасатели
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции, сообщили в МЧС.
Согласно сообщению, спасатели МЧС, направившиеся в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий землетрясения, в результате рискованной спасательной операции извлекли из-под завалов двух сестер - 8-летнюю Тавиллу и 13-летнюю Хадиджу, которые провели под завалами в ожидании помощи 128 часов.