Гигантский разлом длиной 200 м и глубиной 30 м образовался в провинции Хатай на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений.

Телеканал Habertürk сообщил, что разлом образовался недалеко от деревни Тепехан. Он разделил надвое оливковое поле площадью 35 гектаров.

В свою очередь землетрясение в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб. По последним данным турецкой стороны количество погибших во время стихийного бедствия составило более 21 тысячи человек.