Oryx: За три дня наступления в Украине Россия потеряла более 100 единиц техники

Россия потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков, за три дня наступления на украинские города Авдеевка и Угледар. Данные потерь за 8-10 февраля подсчитал нидерландский OSINT-проект Oryx.

Согласно информации Oryx, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них два танка. Соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1. Общее соотношение потерь техники Россией и Украиной, по данным Oryx — 9189 и 2941, или 3,12 к 1.

Ранее Oryx сообщал, что РФ с начала вторжения в Украину потеряла 1688 танков: 1000 российских танков уничтожены на фронте, 544 — захвачены бойцами ВСУ, 79 повреждены, еще 65 брошены военными на поле боя.