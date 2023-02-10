Чавушоглу: Азербайджан первым протянул руку помощи Турции

Азербайджан стал первой страной, протянувшей руку помощи Турции после разрушительных землетрясений. Это и есть проявление лозунга «Один народ – два государства». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в субботу в турецкой провинции Кахраманмараш, передает Anadolu.

Чавушоглу напомнил, что глава азербайджанской дипломатии стал первым представителем иностранного государства, выразившим ему соболезнования, а затем посетившим зону бедствия в Турции.

По словам турецкого министра, на сегодняшний день в поисково-спасательных операциях в Турции участвуют 900 спасателей из Азербайджана.

Глава МИД Турции отметил, что спасатели из Азербайджана за последние дни спасли в целом 50 жителей Турции. Чавушоглу сообщил также, что посетил полевой госпиталь, развернутый Азербайджаном в зоне бедствия.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что с 6 февраля в целом 99 стран мира предложили Турции помощь в ликвидации последствий бедствия.

Отметим, что число погибших в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 22 тысячам человек.