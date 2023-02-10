Президент Украины Владимир Зеленский побывал в посольстве Турции в Киеве и почтил память погибших при землетрясении.

«Примите самые искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это трудное время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил президент Украины в своем в телеграм-канале.

Он также пообщался с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Ранее Украина направила группу спасателей для оказания помощи в разборе завалов в Турции.