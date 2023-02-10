США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без боевой части была запущена из Калифорнии в испытательных целях, сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.

Ракета «Минитмен-3» (Minuteman III) стартовала с базы космических сил Ванденберг, ее головная часть пролетела около 6 800 километров над Тихим океаном к атоллу Кваджалейн в составе Маршалловых островов, говорится в заявлении командования.

Ракеты Minuteman III находятся на вооружении уже несколько десятилетий. ВВС США планируют заменить их новой МБР под названием Sentinel.