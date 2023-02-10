Украина ответила на российские обстрелы
После того как Россия в очередной раз обстреляла Украину с использованием десятков дронов-камикадзе и более сотни ракет, ВСУ ударили по Белгородской и Курской областям.
В последней под огонь попала бригада строителей в селе Гуево. Один человек погиб. Еще один получил ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Белгородская область подверглась обстрелам трижды. В первый раз удар пришелся на Яковлевский городской округ — беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Затем были атакованы город Шебекино и расположенное рядом с ним село Муром. Три человека получили ранения легкой и средней степени тяжести, их госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекино три «прилета» пришлись на территорию промышленного завода, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд попал в автобусную остановку. Были повреждены три машины. Через некоторое время Гладков сообщил, что Шебекино вновь обстреляли из РСЗО «Град».