Украина ответила на российские обстрелы

После того как Россия в очередной раз обстреляла Украину с использованием десятков дронов-камикадзе и более сотни ракет, ВСУ ударили по Белгородской и Курской областям.

В последней под огонь попала бригада строителей в селе Гуево. Один человек погиб. Еще один получил ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт.