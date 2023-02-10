Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:54

В минувшую пятницу Пентагон объявил о том, что над Аляской был сбит еще один летательный объект, а приказ на проведение операции дал лично президент Джо Байден. Произошло это спустя меньше недели после того, как был сбит китайский аэростат. По найденным частям удалось выяснить, что он был заслан со шпионской миссией. Над Аляской был сбит объект, который ничем не напоминал аэростат. Как объявил представитель Белого дома Джон Кирби, свой приказ президент отдал потому, что этот объект мог представлять угрозу для людей на земле и воздушному трафику.

Однако, как пишет New York Times, американские власти до сих пор не знают, что именно сбил ракетой истребитель F-22. И никаких предположений и догадок от Пентагона пока поступило. А вдруг это был сбит НЛО - неопознанный летающий объект, в простонародье именуемый «летающей тарелкой»? То, что это был не аэростат, установлено точно, ибо после того, как его сбили, он разбился на кусочки. А может быть, это был иранский дрон, который вместо Украины залетел на Аляску? Пространство для юмора в этом случае весьма обширно. Но вот газета Капитолия The Hill вполне серьезно сравнивает историю китайского аэростата с многочисленными НЛО, которые регулярно появляются в небе Америки. Один из самых известных случаев произошел в 2004 году, он получил название «Тик-Так». В течение нескольких дней военный корабль США наблюдал через свой современный радар мистические объекты, которые снижались с очень большой высоты на огромной скорости. На встречу им были направлены два истребителя, но, разумеется, они не то что догнать, но даже рассмотреть НЛО не смогли. Вскоре четыре экипажа морской авиации заметили в небе странные предметы без крыльев, которые совершали невероятные маневры, то и дело меняя направление полета. Исследование этих движений, их аэродинамический перформанс привели ученых к выводу, что этот объект «не из нашего мира».

Между тем эпизод с «Тик-Так» был записан на видео. Изучая его, эксперты убедились, что неопознанный объект не был самолетом, что это не была коллективная галлюцинация или проделки солнечных лучей. Главный вопрос был так или иначе связан с тем, как объект без крыльев и без двигателя мог подниматься на высоту в несколько десятков тысяч километров и достигать скорости, во много раз превышающей звуковую. Ответ может оказаться проще, чем кажется. Внеземные цивилизации, очевидно, тратят больше усилий на достижение супертехнологий, а не на захватнические войны и конфликты. В августе 2022 года американский пилот с сорокалетним опытом наблюдал за явлением НЛО в том же районе, где был зарегистрирован «Тик-Так». Несмотря на почти полное сходство между двумя этими эпизодами, новый доклад об НЛО не вызвал сколько-нибудь заметного интереса у журналистов. С 2014 по 2015 год от 50 до 60 самолетов морской авиации наблюдали необычные летающие аппараты. Они не были видны простым глазом, их могли засечь только радары. Приборы отмечали, что НЛО могли сохранять устойчивую позицию несмотря на сильный ветер, а потом резко меняли направление и исчезали.