В знаменитую статую Христа-Искупителя, расположенную в бразильском городе Рио-де-Жанейро, ударила молния. Момент попадания молнии в статую очевидцы выложили в соцсетях.

На кадре видно, что молния попала прямо в голову Христа-Искупителя. Молния ударила в статую, когда в городе 11 февраля лил сильный дождь. Известно, что у статуи Христа-Спасителя есть громоотводы.