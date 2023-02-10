Главком ВСУ: украинцам удалось вернуть ранее утраченные позиции в Донбассе

В субботу, 11 февраля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Согласно информации украинских СМИ, во время беседы военные обсудили использование Россией надводных дронов.

Отдельной темой переговоров стала ситуация на фронте. Залужный рассказал, что самая сложная ситуация остается на Донецком направлении, где армия России ежедневно проводит до полусотни атак.

"Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там", - прокомментировал главнокомандующий ВСУ.

Кроме этого, украинские военные продолжают удерживать под контролем Бахмут, пытаясь стабилизировать линию фронта вокруг города.