Офис Зеленского советует Грузии не комментировать войну в Украине

Речь идет о высказываниях Кобахидзе о том, что Россия имеет преимущество на украинском фронте.

«Грузия должна занять нейтральную позицию и постараться не комментировать войну, это было бы очень выгодно для Грузии со стратегической точки зрения. А во-вторых, уж точно не стоит показывать такой уровень невежества и говорить, что Россия выигрывает эту войну», — заявил Подоляк в интервью «Голосу Америки».

Он отметил, что война идет уже год, и Россия не добилась значительных успехов. Также Подоляк сказал, что считает бессмысленным в настоящее время поддерживать коммуникацию с грузинской стороной, кроме как на дипломатическом уровне.

При этом Подоляк вновь призвал официальный Тбилиси проявить гуманность и дать возможность пройти лечение за рубежом бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили.