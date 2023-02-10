CNN показала новые кадры из клиники Саакашвили

Телекомпания CNN показала новые кадры с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, как выразилась ведущая программы – «главным критиком Путина». Видео снято камерами наблюдения, установленными в палате политика в клинике «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит лечение, пишет SOVA.

Телеведущая предупредила зрителей, что кадры могут быть для них тяжелыми. В эфире также показали видео с одного из судебных заседаний, когда Саакашвили, включившись из клиники по видеосвязи, поднял футболку, чтобы продемонстрировать собравшимся свое состояние. Параллельно на экране появились кадры 2020 года, на которых Саакашвили – до его возвращения на родину и ареста.

В студии CNN находился и американский адвокат Саакашвили Массимо Д’Анджело. Юрист рассказал о критическом состоянии здоровья экс-президента Грузии, подчеркнув, что «оно продолжает стремительно ухудшаться». Д’Анджело напомнил, что у политика были взяты образцы волос, ногтей и ткани тела, изучив которые, одна из лабораторий в США заключила, что в организме Саакашвили – повышенное содержание тяжелых металлов, в частности, ртути и мышьяка.

Адвокат также напомнил, что с призывом освободить экс-президента и отправить его на лечение за границу к властям Грузии обратились многие западные лидеры. Кроме того, 27 стран Европы выразили солидарность с Саакашвили, добиваясь его освобождения, добавил Д’Анджело.

По мнению адвоката, усилий, принимаемых США для спасения Саакашвили, недостаточно.

6 февраля судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении его от наказания по состоянию здоровья. Накануне Саакашвили обратился к аппарату народного защитника Грузии с просьбой прислать к нему независимый медицинский консилиум. Он заявил, что за последние дни стал чувствовать себя намного хуже. В то же время представители Минюста Грузии заявляют, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, сам он симулирует, а лоббированием темы освобождения занимается американская компания.