Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Турции
Посольство Азербайджана в Анкаре обратилось к гражданам Азербайджана, находящимся в зоне бедствия в Турции.
Публикация с обращением размещена на странице диппредставительства в Twitter.
«Граждане Азербайджанской Республики, проживающие в районах, пострадавших от землетрясения, могут обратиться для эвакуации в посольство по телефону горячей линии +90 535 577 61 68. Эвакуация распространяется только на зону землетрясения», - указывается в сообщении.
📢 VƏTƏNDAŞLARIN DİQQƏTİNƏ‼️— AzEmbassyTürkiye (@AzEmbassyTurkey) February 11, 2023
ZƏLZƏLƏDƏN ZƏRƏR ÇƏKMİŞ BÖLGƏLƏRDƏ MƏSKUNLAŞMIŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARI TƏXLİYƏ ÜÇÜN +90 535 577 61 68 NÖMRƏLİ QAYNAR XƏTT VASİTƏSİLƏ SƏFİRLİKLƏ ƏLAQƏ SAXLAYA BİLƏRLƏR.
TƏXLİYƏ YALNIZ ZƏLZƏLƏ BÖLGƏSİNƏ AİDDİR!