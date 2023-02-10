Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Турции

Посольство Азербайджана в Анкаре обратилось к гражданам Азербайджана, находящимся в зоне бедствия в Турции.

Публикация с обращением размещена на странице диппредставительства в Twitter.

«Граждане Азербайджанской Республики, проживающие в районах, пострадавших от землетрясения, могут обратиться для эвакуации в посольство по телефону горячей линии +90 535 577 61 68. Эвакуация распространяется только на зону землетрясения», - указывается в сообщении.