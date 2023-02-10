Bild: Война в Украине приближается к кульминации, будет очень трудно

Война в Украине приближается к своей кульминации, Украине в ближайшие недели может быть очень трудно. Такой прогноз дает в своей статье Джордж Фридман, которого немецкое издание Bild представляет как "одного из известных политологов и геостратегов мира".

По мнению Фридмана, Украина движется к новой опасной переломной точке: "До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы".

Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности. Не хватает оружия, которое могло бы помешать россиянам получать подкрепления и припасы. Ракеты большой дальности, поставленные США, скоро окажутся в руках Украины, пишет Фридман. Но при этом возрастает еще одна опасность: война перерастет в прямой конфликт между США и Россией.

"Фактически Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на полную дальность. Но готовность Украины использовать неполную силу вооружений сомнительна", - пишет Фридман.

По его логике, это ставит под угрозу действовавшее до сих пор молчаливое соглашение: Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше. Если бы одна из сторон нарушила этот баланс, "все ставки были бы проиграны", предупреждает Фридман.