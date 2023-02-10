Израильские врачи в Турции помогли и пострадавшим сирийцам

Израильские врачи, работающие в затронутых землетрясением районах Турции, оказали там помощь и сирийцам, также пострадавшим от удара стихии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В пятницу делегация Армии обороны Израиля "Оливковые ветви" по оказанию медицинской помощи начала лечить мирных жителей в местной больнице города Кахраманмараш. Среди пациентов было более 10 сирийцев, пострадавших в Турции в результате землетрясения", - говорится в заявлении.

В общей сложности за выходные израильские поисково-спасательные команды вызволили из-под завалов в Турции двух человек, израильские медики оказали помощь примерно 180 пациентам, указали в армейской пресс-службе.