Посол Копыркин: Россия увеличила число военных по просьбе Армении

После 2020 года число военных России в Армении было увеличено по просьбе Еревана, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью армянским СМИ.

Дипломат отметил, что российская военная база, пограничники, размещенные в районе границы Армении и Азербайджана, играют важную роль в вопросе сохранения стабильности в регионе.

Копыркин добавил, что российское присутствие должно быть востребовано самой Арменией, и выразил надежду, что так оно и есть.