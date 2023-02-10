Сахиба Гафарова проводит встречи в ЮАР
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Южно-Африканскую Республику встретилась с председателем Национальной ассамблеи этой страны Носививе Маписой-Нгакулой.
Как сообщили haqqin.az в отделе по связам с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече Маписа-Нгакула выразила заинтересованность Южной Африки в развитии двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений с Азербайджаном. Подчеркнув важность групп дружбы в укреплении отношений между парламентами, председатель Национальной ассамблеи отметила намерение наращивать усилия в этом направлении.
Она высоко оценила азербайджанское представительство в Движении Неприсоединения, отметила высокий организационный уровень, продемонстрированный проведенной в Баку первой конференцией Парламентской сети ДН, подчеркнула важность принятых на конференции документов.
По словам Маписы-Нгакулы, ДН поддерживает независимое и демократическое развитие ЮАР, и поэтому ЮАР придаёт большое значение этой организации и полагает столь же важным своё участие в работе её Парламентской сети – например, уже сформирована делегация Нацассамблеи при этой организации.
Также была подчеркнута необходимость укрепления связей между законодательными органами для обмена опытом и информацией, важность сотрудничества депутатов как на двусторонней основе, так и в международных организациях.
Председатель Милли Меджлиса, затронув тему развития межгосударственных отношений и роль парламентов, сообщила о действующей при Милли Меджлисе рабочей группе по межпарламентским связям с Южно-Африканской Республикой. Она также рассказала об успешном председательстве Азербайджана в Движении Неприсоединения, о проведенных в Азербайджане мероприятиях этой структуры.
Далее спикер Милли Меджлиса проинформировала собеседницу об учреждении Молодежной организации ДН на основе Молодёжной сети ДН, созданной по предложению президента Ильхама Алиева. Новая структура служит расширению сотрудничества между молодыми людьми, сказала она, добавив, что по инициативе азербайджанского лидера Азербайджан выделяет государствам-членам ДН образовательные гранты, которыми пользуется и южноафриканская молодежь.
Сахиба Гафарова также рассказала о работе по восстановлению освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, проблеме разминирования и возвращении беженцев в родные города и села.
Во время встречи был также упомянут совершенный 27 января против азербайджанского посольства в Иране теракт. Гафарова сказала, что гибель сотрудника посольства и ранение еще двоих азербайджанская сторона расценивает именно как теракт, требуя его непредвзятого расследования и наказания виновных. А международному сообществу следует осудить этот теракт и дать надлежащую оценку, сказала она.