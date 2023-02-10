Сахиба Гафарова проводит встречи в ЮАР

Как сообщили haqqin.az в отделе по связам с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече Маписа-Нгакула выразила заинтересованность Южной Африки в развитии двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений с Азербайджаном. Подчеркнув важность групп дружбы в укреплении отношений между парламентами, председатель Национальной ассамблеи отметила намерение наращивать усилия в этом направлении.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Южно-Африканскую Республику встретилась с председателем Национальной ассамблеи этой страны Носививе Маписой-Нгакулой.

Она высоко оценила азербайджанское представительство в Движении Неприсоединения, отметила высокий организационный уровень, продемонстрированный проведенной в Баку первой конференцией Парламентской сети ДН, подчеркнула важность принятых на конференции документов.

По словам Маписы-Нгакулы, ДН поддерживает независимое и демократическое развитие ЮАР, и поэтому ЮАР придаёт большое значение этой организации и полагает столь же важным своё участие в работе её Парламентской сети – например, уже сформирована делегация Нацассамблеи при этой организации.

Также была подчеркнута необходимость укрепления связей между законодательными органами для обмена опытом и информацией, важность сотрудничества депутатов как на двусторонней основе, так и в международных организациях.

Председатель Милли Меджлиса, затронув тему развития межгосударственных отношений и роль парламентов, сообщила о действующей при Милли Меджлисе рабочей группе по межпарламентским связям с Южно-Африканской Республикой. Она также рассказала об успешном председательстве Азербайджана в Движении Неприсоединения, о проведенных в Азербайджане мероприятиях этой структуры.