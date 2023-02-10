Глава СНБО Украины: Россия готовит переворот в Молдове

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - говорит Данилов.

Данилов рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что Россия в ближайшее время якобы намерена устроить там госпереворот.

Как утверждает Данилов, Россия отправила в Турцию чеченских спасателей, которые в дальнейшем могут оказаться именно в Кишиневе. "Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена", - добавил он.

Украинские СМИ напоминают, что после землетрясений в Турции Россия отправила в эту страну команду спасателей. Ею руководит советник главы МЧС России Даниил Мартынов, ранее занимавший должность помощника главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку и замруководителя управления Росгвардии по Чечне. В начале вторжения России в Украину он руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната в Киевской области. В августе 2022 года Служба безопасности Украины официально назвала Мартынова обвиняемым по статье УК о нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение такой информации от украинской разведки.