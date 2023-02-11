Около миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

В министерстве отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики, протесты прошли по всей стране.

В связи с большим потоком манифестантов в Париже правоохранители приняли решение открыть второй дополнительный маршрут для движения профсоюзных колонн. Примкнувшие к профсоюзным колоннам анархисты устраивали акты вандализма, которые перерастали в стычки с силовиками. Полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. 8 человек были задержаны.

Демонстрации прошли в субботу в более чем 240 французских городах, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе. В Ренне правоохранители использовали слезоточивый газ несколько раз, после чего были вынуждены применить водомет.

Для обеспечения безопасности по всей Франции было мобилизовано около 10 тысяч полицейских и жандармов, среди которых 4,5 тысячи следили за соблюдением порядка в столице.

Основатель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что суббота стала "самым массовым днем протестов за последние полвека".

Реформа, основные положения которой премьер-министр Элизабет Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до 1,2 тыс. евро минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении депутатов Национального собрания Франции.