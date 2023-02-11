Около миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики, протесты прошли по всей стране.
В министерстве отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.
В связи с большим потоком манифестантов в Париже правоохранители приняли решение открыть второй дополнительный маршрут для движения профсоюзных колонн. Примкнувшие к профсоюзным колоннам анархисты устраивали акты вандализма, которые перерастали в стычки с силовиками. Полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. 8 человек были задержаны.
Демонстрации прошли в субботу в более чем 240 французских городах, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе. В Ренне правоохранители использовали слезоточивый газ несколько раз, после чего были вынуждены применить водомет.
Для обеспечения безопасности по всей Франции было мобилизовано около 10 тысяч полицейских и жандармов, среди которых 4,5 тысячи следили за соблюдением порядка в столице.
Основатель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что суббота стала "самым массовым днем протестов за последние полвека".
Реформа, основные положения которой премьер-министр Элизабет Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до 1,2 тыс. евро минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении депутатов Национального собрания Франции.