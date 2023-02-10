Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев рассказал haqqin.az, что в основе роста цен на частные дома лежат чисто психологические факторы.

После сильных землетрясений, произошедших 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, в Баку подскочили цены на продажу и аренду так называемых дворовых или частных домов. По данным риэлторов, стоимость земельных участков в бакинских поселках выросла по сравнению с прошлым годом не менее чем на 500 манатов за квадратный метр. По их мнению, цена на этот вид недвижимости будет расти и дальше, хотя и без резких скачков.

«В течение недели после землетрясения 2000 года на рынке жилья так же резко возрос интерес к покупке частных домов, - поделился эксперт. – Особенно среди тех горожан, которые жили в высотных зданиях и, естественно, опасались повторения подземных толчков. Так вот, новости о землетрясении в Турции на какое-то время произведут аналогичный эффект».

В то же время, по словам Фарзалиева, этот фактор не может влиять на рынок длительное время.

«Конечно, цены могут вырасти, - говорит эксперт. - Но это будет происходить постепенно. В целом же, с апреля-мая по август всегда наблюдается повышение цен на индивидуальные дома».

По словам Фарзалиева, высотные здания, построенные в Баку, превосходят по качеству турецкие. Таким образом, в случае землетрясения угроза, как он считает, будет исходить от старых, аварийных домов, которые еще не успели снести.

Эксперт по недвижимости Рамиль Османлы также уверен: повышение интереса к частным домам в Азербайджане – фактор временный. Его влияние, по словам эксперта, будет носить кратковременный характер.

Османлы также не согласился с мнениями тех, кто выражает сомнение относительно качества высотных зданий, построенных в азербайджанской столице. По его словам, с точки зрения безопасности эти здания вполне надежны и устойчивы к любым сейсмическим колебаниям.