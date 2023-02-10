Российский актер и шоумен Максим Галкин изменил дату концерта, запланированного на 14 февраля в Турции. Перенос концерта связан с разрушительными землетрясениями, унесшими жизни тысяч людей.

Свое выступление юморист перенес на конец апреля 2023 года, а все средства от концерта Максим Галкин решил перечислить в благотворительный фонд, созданный для поддержки пострадавших от землетрясения и родственников погибших.

«Выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар, который получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим», - сказал М.Галкин, назвав неуместным проведение концерта в ближайшее время.

«...Весь мир сейчас с вами, Турция. Держитесь!» - отметил он.