Участники шествия вышли на улицы Тель-Авива с израильскими национальными флагами, у многих были плакаты с лозунгами в поддержку демократии.

Массовые протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им судебной реформы прошли в субботу вечером в Израиле.

По данным газеты Haaretz, на акцию протеста в Тель-Авиве в субботу вечером вышли порядка 50 тыс. человек. Параллельно митинги оппозиции проходили во многих других городах Израиля. В частности, в Иерусалиме около 7 тыс. протестующих собрались у резиденции президента Израиля Ицхака Герцога, после чего пошли митинговать к дому премьера Нетаньяху, сообщает издание. Крупная демонстрация прошла также в Хайфе, там на улицы вышли порядка 11 тыс. человек, передает газета.

Субботние массовые демонстрации проходят в Израиле уже шестую неделю подряд. В понедельник в Кнессете ожидается начало первых дебатов по законопроекту о судебной реформе. На этот же день оппозиция анонсировала новую волну масштабных протестов.

Массовые выступления оппозиции против Кабмина Нетаньяху продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление Кабмину контроля над отбором судей. По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей.