На сайте российского издания появились материалы о войне в Украине. Потом их удалили

На сайте российского издания «Комсомольская правда» вечером 11 февраля появилось не менее 10 публикаций, осуждающих вторжение в Украину, жестокое обращение с Алексеем Навальным в колонии и другие действия российской власти. Материалы быстро удалили, передает Meduza.

Ответственность за публикацию текстов взял на себя 24-летний новостной редактор Владимир Романенко. Он заявил, что против войны, но согласился работать в издании, так как ему нужны были деньги. Свою акцию Романенко назвал «искуплением вины».