В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня в Турцию был направлен второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения ликвидации последствий землетрясений в Турции.

Самолет со вторым мобильным полевым госпиталем на борту, оснащенным всевозможным медицинским оборудованием и расходными материалами, приземлился в аэропорту Аданы.