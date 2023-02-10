В результате тысячи людей находятся сегодня буквально в безвыходном положении. По сообщению персидской службы «Радио Свобода», тысячам женщинам, старикам и детям, которые остались без крыши над головой, приходится в морозную погоду ночевать в неотапливаемых палатках.

За несколько дней до разрушительного землетрясения в Турции, 28 января мощные подземные толчки магнитудой близкой к шести баллам по шкале Рихтера потрясли город Хой в провинции Южный Азербайджан. Однако правящий иранский режим не только не помог азербайджанским жертвам землетрясения, которые остались без крова, но и отверг гуманитарную помощь, направленную из Азербайджана.

«Нашего дома больше нет, - жалуется азербайджанка из города Хой. - В такие морозы мы вынуждены жить в палатке, без теплой одежды. Нам никто не помогает и не разрешают даже просить о помощи…».

В результате землетрясения в Хое погибли по меньшей мере три человека, а количество пострадавших исчисляется тысячами. Несмотря на сравнительно небольшую магнитуду в городе была разрушена большая часть обветшалых жилых домов, при строительстве которых явно не учитывались сложные сейсмологические условия этого региона.

Важно отметить, что десятью днями ранее в том же Хое были также зарегистрированы мощные подземные толчки, обрушившие несколько сотен жилых домов. Но когда Азербайджан уведомил власти Ирана о намерении направить пострадавшим медикаменты, теплую одежду, медицинское оборудование и другие виды гуманитарной помощи, они отвергли ее, фактически бросив жертв стихийного бедствия на произвол судьбы.

По словам Джафара Барзгара, главы жилищного фонда провинции Южный Азербайджан, стихийное бедствие 28 января разрушило или повредило 13 200 домов. Оставшаяся без дома 40-летняя женщина говорит, что ее и без того безвыходное положение ухудшается день ото дня. По ее словам, после землетрясения 18 января правительство Ирана должно было предоставить оставшимся без крыши над головой хоть какое-то временное жилье, в котором можно было пережить зимние холода. Однако до сих пор ничего не сделало. Женщина рассказала журналистам, что больна диабетом, но не может получить лекарств. По ее словам, палатки внутри почти не обогреваются, очень холодно, люди болеют, но помощь извне к ним не поступает, потому что власти от нее отказываются…

«Мой муж в тюрьме, дочь тоже - ее посадили за участие в протестах, - плачет женщина. - Землетрясение нас не убило, а этот режим - убьет».

Другой житель Хоя, оставшийся после землетрясения на улице с женой и восьмилетней дочерью, говорит, что людям в палатках не помогают даже согреться. Кому-то из них удалось раздобыть несколько портативных газовых обогревателей, но их испарения оказались ядовитыми, отравились несколько человек…

«Из Баку нам должны были отправить помощь, но наше правительство отказалось ее пускать. Почему?! – негодует мужчина. - Добрые люди стараются помогать нам, а государство молчит. Наверное, радуются, что мы умираем от голода и холода. Это настоящий геноцид».

Один из пострадавших в землетрясении жителей Хоя рассказал, что власти обманули их, пообещав помочь.

«Холода, особенно ночью, делают страдания людей невыносимыми! – говорит он. – Сообщать кому-то, что мы тут переносим, власти запрещают. Один мужчина, рассказавший по телефону родственнику о том, в каких условиях нам приходится выживать, был строго наказан за «распространение дезинформации».