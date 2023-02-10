Россия усиливается на Лиманском и Бахмутском направлениях заявление Генштаба Украины
Россия усиливает свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщает украинский Генштаб.
Наиболее обстреливаемым остается Бахмутское направление. За сутки российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов, указывает украинское командование.
При этом, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на постоянное давление россиян украинская армия по-прежнему удерживает под контролем Бахмут и принимает меры для стабилизации линии фронта вокруг этого населенного пункта. Более того, на некоторых участках фронта украинские силы восстановили ранее утраченные позиции и закрепились.