Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:56

Просмотрев официальные отчеты и прогнозы, связанные с общей экономической ситуацией в Республике Армения, так и хочется набрать на мобильнике номер главы Центробанка или его заместителя и воскликнуть прямо в трубку: «Ну, вы даете!..» А как иначе? Они ведь, судя по отчетам, то цены на продукты питания снижают, то инфляцию обещают снизить, то экономический рост на уровне 4,6 процента рисуют... Словом, от звонка в Ереван удерживает единственный вопрос: почему армянская общественность в штыки встречает весь этот поток победных реляций?

Так, Тадевос Аветисян, депутат парламента от блока «Армения», считает, что последний прогноз Центробанка Армении основан на прежних макротенденциях, в которых учитывались сплошь позитивные расклады и игнорировались негативные сценарии, связанные, к примеру, с геополитическими рисками. Подход весьма реалистичный, учитывая ситуацию в Армении и регионе, где в любой момент может вспыхнуть силовая эскалации, чреватая пагубными экономическими последствиям. Кстати, по мнению депутата, экономическая активность в Армении, наблюдающаяся с прошлого года, также обусловлена геополитическими процессами. «Прекращение конфликта в Украине и смягчение санкций против России приведут к тому, что условия для ситуативного роста экономики Армении прекратятся, - утверждает Тадевос Аветисян. - Наоборот, возникнут дополнительные сложности для обеспечения экономического роста. Так что, на фоне правительства, обещающего нам 7-9-процентный рост ВВП, даже прогнозы Центробанка и то выглядят реалистичнее…» А экс-министр финансов Вардан Арамян и вовсе считает, что с точки зрения распределения доходов и макроэкономической политики, минувший 2022 год был провальным.

«Нельзя оценивать благополучие людей на основании одного показателя, - считает Арамян. - Можно иметь высокий экономический рост, но при этом не иметь смягчения социальной ситуации, улучшения уровня жизни людей, потому что на самом деле эти средства распределены большей частью среди людей со средним и высоким доходом. Конечно, экономический рост важен для страны. Другой вопрос, как эта ценность распределяется между членами общества. Цель правительства - собрать деньги из быстро развивающихся секторов и направить их на поддержку социально незащищенных слоев населения. Так вот, с точки зрения распределения доходов и макроэкономической политики, 2022 год был абсолютно провальным. Вот как это выглядит в цифрах: в то время, как уровень экономической активности составил 14,2 процента, экономический потенциал Армении оценивается в 4-5 процентов. Выходит, что страна генерировала в несколько раз больше роста своих объективных возможностей? Нет, конечно! Все это произошло за счет случайных факторов – просто выросли суммы, поступающие в страну». Бывший глава Министерства финансов указывает, что только из России трансферты по линии физических лиц увеличились в прошлом году более чем в 6,7 раза, составив в общей сложности около 2,8 миллиарда долларов. «В разы больше людей приезжают в Армению с деньгами в карманах, а правительство тут же объясняет это успехами своей политики в области туризма, - иронизирует Вардан Арамян. - Как, собственно, и товарооборот с Россией, беспрецедентно возросший, примерно, на 80 процентов. Да, торговля растет фантастически, экспорт и импорт увеличились более чем вдвое. Но на экспорт в Россию идет продукция, которая в Армении не производится вообще. Мы стали транзитной страной, не вложив ни цента инвестиций, не развивая производственных циклы. Армения просто воспользовалась сиюминутной возможностью…»

Следует отметить, что в 2022 году денежные переводы физических лиц из России в Армению только через банковскую систему составили порядка 3,6 миллиарда долларов, что в 4,2 раза больше показателей 2021 года. Примечательно, что только эта группа денежных переводов эквивалентна 20 процентам годового ВВП Армении. По словам Арамяна, связанные с войной в Украине антироссийские санкции привели к притоку финансов, который правительство Пашиняна выдает за «беспрецедентный экономический рост». К такому же выводу пришли и эксперты фонда «Луйс». «Высокие показатели экономической активности объясняются, с одной стороны, спонтанным притоком из России квалифицированной рабочей силы и капитала, а с другой, беспрецедентным ростом объема реэкспорта из Армении в условиях санкций, наложенных на Россию, - говорится в аналитическом отчете фонда. – (к слову, другим странам подобные махинации Запад не прощает, но, когда речь заходит об Армении, демократия уходит на обеденный перерыв – ред.) - Таким образом, экономическая активность в 14,2 процента не может считаться устойчивой. Что же касается доли промышленности в экономике, то она неуклонно уменьшается, что свидетельствует о неудовлетворительном «качестве» экономического роста».