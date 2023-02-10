Шойгу нанес поражение ЧВК «Вагнер»

Ранее называвший руководство российской армии «клоунами» глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрезан от эфиров на российском государственном телевидении: каналы получили распоряжение не упоминать главу «Вагнера» в эфире и на подконтрольных ресурсах, сообщил в интервью The New York Times прокремлевский политолог Сергей Марков.

Решение «вырезать» Пригожина из матрицы пропаганды подтвердила и сама ЧВК «Вагнер»: в ее неофициальном канале Grey Zone опубликован документ, в котором от имени Минобороны РФ озвучена просьба не упоминать Пригожина и любые его заявления о ходе военных действий.

Под запрет также попадает и сама ЧВК: государственным СМИ предлагается говорить, что бои в Украине ведут «штурмовые отряды», «российские десантники», «подразделения ВДВ». Министр обороны Сергей Шойгу одержал аппаратную победу над Пригожиным в кабинетах Кремля. Он также отрезал ЧВК «Вагнер» от возможности вербовать зэков: теперь этим занимается непосредственно Минобороны, пишет Moscow Times.

Возвышение Пригожина в «спайке» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым еще в конце прошлого года начало вызывать обеспокоенность российских элит, включая чиновников и бизнесменов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Особый страх вызвали публичные призывы Пригожина к «сталинским репрессиям» в отношении бизнесменов, недостаточно горячо поддерживающих войну, говорили источники Bloomberg.