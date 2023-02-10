Над Канадой сбили неопознанный объект

Как сообщил глава канадского правительства, в небо были подняты самолеты США и Канады. Объект был сбит истребителем F-22 США.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом»,— написал Трюдо в Twitter.

Премьер Канады сообщил, что обсуждал произошедшее с президентом США Джо Байденом. Канадские военные планируют извлечь и проанализировать обломки. Пока не сообщается, что это был за неопознанный объект, а также кому он может принадлежать. По информации Global News, речь может идти об одном или двух аэростатах.

В конце января в воздушном пространстве США был обнаружен аэростат-шпион, он был сбит в начале февраля. Пентагон обвинил Китай в наблюдении за американскими стратегическими объектами. Пекин утверждает, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно. На фоне скандала был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. 10 февраля неопознанный объект был сбит над Аляской. Пока неизвестно, кому принадлежал объект.