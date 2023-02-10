Трибуны Олимпийского спорткомплекса в Гяндже были заполнены, а болельщики вели себя как на футбольном матче, зажигая файеры и яростно болея за свою команду.

Напомним, в рамках 17-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана «Гянджа» в субботу играла с командой AAAF (Хырдалан) и победила со счетом 92:78. Это был первый матч гянджинцев в своем городе. Ранее они проводили домашние матчи в Спортивном центре «Серхедчи» в Баку. Но после того, как подготовительные работы на арене в Гяндже завершились, команда получила возможность проводить игры там.

С 24 очками «Гянджа» пока занимает в чемпионате 5-е место, но у команды две игры в запасе. Лидирует бакинский НТД, у которого после 17 матчей 30 очков.